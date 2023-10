Inter-Roma, mistero svelato: ecco dove sarà Mourinho

Inter-Roma, mistero svelato: ecco dove sarà José Mourinho questa sera mentre la sua squadra scenderà in campo a San Siro

Avrebbe tanto voluto essere in panchina José Mourinho. E chi ha detto che forse la squalifica se la sia presa per non esserci, è stato definito un idiota dal tecnico portoghese. Di certo per lui di fischi a San Siro non ce ne sarebbero stati – rimane amato da quelle parti – e avrebbe voluto stare assai vicino alla sua squadra in una partita così attesa.

E invece niente: quello screzio finale con la panchina del Monza gli ha fatto prendere una giornata. Si è parlato molto di come e da dove lo Special One seguirà il match di questo pomeriggio. E fare chiarezza ci ha pensato Il Messaggero in edicola questa mattina che svela il posto di Mou. Una cosa che già abbiamo visto e che ha portato bene.

Inter-Roma, Mourinho in pullman

“Vedrà la partita dal pullman o comunque da un posto dove non potrà essere infastidito. Agguerrito perché non ha perso occasione di difendere Lukaku e di mettere pressione a Simone Inzaghi certificando che ha la squadra più forte della Serie A” si legge sul quotidiano questa mattina in edicola. Quindi Mou non sarà in tribuna, cosa che invece è successa l’ultima volta giovedì sera in Europa League. Ma si era all’Olimpico, quella che al momento è casa sua. Coccolato dal suo popolo.

Insomma, Lukaku in campo a lottare e Mou dentro quel mezzo di trasporto che porterà i giallorossi a San Siro nel pomeriggio di oggi. Un Mourinho che ieri non ha parlato in conferenza stampa. Lui avrebbe voluto esserci, peccato. Soprattutto perché anche quell’espulsione è apparsa, decisamente, esagerata.