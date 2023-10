Lukaku in panchina: la “puntura” prima di Inter-Roma

Inter-Roma: tra poche ore il match di San Siro così mettiamo alle spalle tutte le polemiche. “Ma sicuri che Lukaku giocherà dal primo minuto?”

Il giorno di Inter-Roma è finalmente arrivato. Così ci possiamo lasciare tutte le polemiche alle spalle che francamente hanno un poco stancato. Nel mirino Romelu Lukaku, che a Milano è considerato un traditore per come ha deciso di cambiare squadra. Vabbè, ognuno è libero di avere un pensiero e ci mancherebbe, ma forse oggettivamente si sta andando un poco oltre.

Fino a ieri, e forse anche adesso, sul fatto della titolarità di Lukaku – con al suo fianco El Shaarawy – non ce ne sono mai stati. La Roma ha un attaccante forte fisicamente e che segna con estrema regolarità ed è una cosa che non succedeva da un poco di tempo. Direte voi, c’era Abraham. Sì, è vero, ma parliamo di due giocatori diversi, con il belga che ha sempre segnato con costanza, cosa che lo scorso anno purtroppo a Tammy non è riuscita. Tornando al discorso che ci interessa, questa mattina la Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista ad Alessandro Altobelli. Che ha detto il suo punto di vista. Una “puntura” di Spillo.

Inter-Roma, il dubbio di Altobelli

Sulla polemica dei fischietti è stato abbastanza chiaro: “Sono dalla parte dei tifosi – ha detto – anzi da casa lo fischierò anche io”. Poi ha gettato un seme su quella che potrebbe essere una decisione di Mourinho per proteggere il proprio tesserato.

“Ma siete sicuri che giocherà? Non è che Mourinho lo lascia fuori per evitargli un pomeriggio molto molto difficile?”. Questo il dubbio dell’ex attaccante campione del Mondo con l’Italia nel 1982. Un dubbio che verrà sciolto – se mai qualcuno ce l’abbia – solamente al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali. E non prima.