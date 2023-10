Mourinho ne ha per tutti, dall’arbitro alla Lega: “Un altro regalo”

Le parole di José Mourinho in zona mista al triplice fischio della gara tra Inter e Roma. Ecco quanto dichiarato dal tecnico portoghese.

Nonostante una gara condotta senza particolari problemi, la Roma è uscita sconfitta dal big match di San Siro contro l’Inter. A decidere la sfida è stato un gol di Marcus Thuram, che ha trovato scoperta la retroguardia giallorossa, battendo l’incolpevole Rui Patricio. Intervenuto in zona mista, José Mourinho ha fornito la sua disamina della partita:

“Penso che i ragazzi nelle limitazioni, con le assenze e con la stanchezza accumulata, il minor tempo di preparazione alla partita, hanno fatto una gara importante, controllata dove il feeling di tutti era che la partita finisse con un pareggio perché la squadra è stata molto tranquilla con tutte queste difficoltà dopo il giallo a due calciatori che sembravano scelti come Mancini e Ndicka, due calciatori a centrocampo più posizionali come Paredes e Cristante e al primo giallo cambiano subito Pavard, noi non lo possiamo fare.

Mourinho ha poi continuato: “Mi dispiace per il risultato per i ragazzi, con un gol perfettamente evitabile e controllabile. Mi dispiace che non ci sia tanto rispetto per i miri calciatori; l’atteggiamento dell’arbitro con Ndicka e Mancini subito dimostra tutto però sono contento con il concetto di squadra nelle difficoltà. Ci sono state difficoltà per non avere metà squadra: Smalling, Pellegrini, Ndicka. Venire qui senza metà squadra con un altro regalo della Lega perché non possiamo giocare lunedì ma domenica, i ragazzi sono stati bravi nel loro atteggiamento. Per questo la mia tristezza perché meritavano di più.”