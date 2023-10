Addio Abraham, assalto Premier e scambio con Lukaku: ecco il futuro del centravanti inglese della Roma. La destinazione sembra decisa

Il futuro di Tammy Abraham è sempre (più) distante dalla Roma. La scorsa primavera, prima dell’infortunio nell’ultima giornata di campionato, già si parlava di un possibile addio dell’attaccane inglese. Poi lo stop – rientro il prossimo anno – ha costretto Pinto per rimettere a posto i conti a cedere Ibanez in Arabia Saudita. Ma questo ovviamente non preclude un altro addio, in questo caso dell’ex Chelsea, nella prossima sessione estiva di mercato.

Difficile pensare – impossibile – che Tammy possa andare via a gennaio. Assai più probabile che le cose invece si possano concretizzare in estate. In questo caso è calciomercato.it a fare un punto della situazione, non solo svelando quelle che sono le possibili contendenti per Abraham, ma entrando anche nei particolari una possibile trattativa con il Chelsea. Sì, di mezzo c’è anche il cartellino di Romelu Lukaku.

Addio Abraham, il futuro è scritto

La scorsa estate c’era l’Aston Villa su Abraham. E anche la prossima il club potrebbe tentare un assalto. Insieme a chi? Al Brentford, al West Ham e al Fulham, tutti club che di problemi economici non ne hanno e che sarebbero pronti a fare un’offerta. Sì, forse l’infortunio ha fatto abbassare il prezzo del cartellino, ma a quanto pare di certo non l’interesse.

Infine c’è da tenere in considerazione anche la questione relativa al Chelsea. Di mezzo c’è Lukaku con la Roma che magari cercherà di convincere i Blues a cedere Lukaku in maniera definitiva accettando uno scambio con Tammy per quello che sarebbe un classico ritorno alla base. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimana, ma soprattutto nei prossimi mesi. La questione è aperta.