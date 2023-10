Inter-Roma, Lukaku scagionato: “Neanche con Mbappé e Haaland”

Inter-Roma, nuovo verdetto dopo la sconfitta di misura dei giallorossi a San Siro. L’ex attaccante scagiona Lukaku, tirando in ballo Mbappé e Haaland nel paragone col belga.

Romelu Lukaku è reduce dalla prova impalpabile offerta in casa dell’Inter. L’attaccante giallorosso è stato accolto con la protesta rumorosa dei suoi ex tifosi, che non gli hanno perdonato il mancato ritorno in nerazzurro. La prestazione offerta dal centravanti belga ha rispecchiato quella dell’undici giallorosso, con il numero 90 che non si è mai reso pericoloso dalle parti di Sommer. Sulla prova dell’atteso ex, reduce da una partenza fulminante in casa Roma, è tornato a parlare una vecchia conoscenza del calcio italiano.

La Roma interrompe a San Siro la sua striscia di vittorie che durava da cinque partite. Cinque vittorie in cui il centravanti belga è stato assoluto trascinatore della squadra giallorossa, lo certificano le otto reti segnate nelle sue prime undici gare con la Roma. Nella trasferta di San Siro il numero 90 giallorosso però non è mai riuscito ad impensierire la porta nerazzurra, la gabbia formata dalla difesa dell’Inter ha funzionato alla perfezione sul grande ex di giornata. Sulla prestazione del bomber belga è intervenuto anche Fabrizio Ravanelli, l’ex attaccante ha così commentato la prestazione di Lukaku in diretta a Tv Play.

Inter-Roma, la sentenza di Ravanelli scagiona Lukaku: “Da Mbappè a Haaland, chiunque mettevi…”

L’ex Juventus scagiona l’attaccante giallorosso, addossando le responsabilità della sua prova alla prestazione generale della squadra. Sul tema Ravanelli ha le idee chiare: “Ieri non ha mai ricevuto una palla con il campo aperto, cercando di portare un’idea di gioco per mettere in difficoltà l’Inter. L’Inter ha giocato con una massima tranquillità.”

Ravanelli continua la sua disamina sulla sconfitta di San Siro: “La Roma aspettava negli ultimi 40 metri quindi credo che per qualsiasi attaccante, da Mbappè a Haaland chiunque mettevi ieri avrebbe fatto la stessa figura che ha fatto Lukaku. Era impossibile giocare e creare pericolo alla difesa dell’Inter.” L’ex attaccante evidenzia anche come la squadra giallorossa non abbia mai dato l’impressione di avere la volontà di pungere quella nerazzurra.