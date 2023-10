Pellegrini risponde a Corona: “Avvocati già a lavoro”

Lorenzo Pellegrini risponde via social a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha coinvolto il capitano della Roma in queste ore, ecco la presa di posizione del centrocampista.

Il nome di Fabrizio Corona torna d’attualità per vicende extra campo in casa Roma. L’ex re dei paparazzi ha svolto un ruolo mediatico primario nella vicenda legata al caso scommesse, ed ora viene tirato in ballo dal capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Nelle scorse settimane il nome del volto televisivo è tornato alla ribalta per le indiscrezioni intorno a Nicolò Fagioli prima, in seconda battuta nei confronti di Tonali e Zaniolo.

Dopo i primi tre nomi Fabrizio Corona ha lanciato nuove indiscrezioni che puntavano dritto in casa Roma. Prima chiamando in causa Nicola Zalewski, poi Stephan El Shaarawy, ma nessuno dei due calciatori risulta sotto inchiesta al momento. Ora lo stesso Corona ha coinvolto Lorenzo Pellegrini, svelando diverse indiscrezioni legate al numero 7 giallorosso. Il capitano della Roma, che è alle prese con un infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi, ha risposto via social alle accuse mosse contro di lui.

Pellegrini risponde via social a Corona: l’annuncio del capitano della Roma

Il centrocampista e capitano della Roma risponde per le rime a Fabrizio Corona, attraverso una storia su Instagram. Lorenzo Pellegrini ha così commentato l’indiscrezione: “Ho sprecato tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto.”

Il numero 7 giallorosso si affida ai propri avvocati: “Ci penseranno i miei legali, cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene.” Tramite il proprio sito di riferimento Corona ha lanciato indiscrezioni ed accuse che coinvolgevano direttamente il capitano della Roma, che ha voluto rispondere via social ai rumors generati dal volto televisivo ed ex fotografo dei vip.