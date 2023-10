Scatto United, nuovo colpo di scena: bye bye Roma

Calciomercato Roma, l’inserimento del Manchester United rischia di cambiare definitivamente le carte in tavola. Così si aprono spiragli a sorpresa.

Pur non rischiando moltissimo, l’atteggiamento piuttosto remissivo mostrato dalla Roma contro l’Inter non ha portato punti. Il gol di Thuram, abile ad incunearsi in area e a battere l’incolpevole Rui Patricio, ha deciso la sfida.

Tanti i punti interrogativi sollevati dallo scivolone di Milano. Non tanto per il risultato, quanto per la prestazione complessiva. Inoltre, il reparto difensivo, ancora orfano di Chris Smalling, in questo primo scorcio di stagione non ha mostrato quell’impermeabilità che ci si aspettava. Ecco perché sorprende fino ad un certo punto che nelle ultime settimane siano stati accostati alla Roma nuovi profili per rimpolpare (eventualmente) il reparto difensivo. Tra questi, un riguardo particolare merita Trevoh Chalobah, sempre più ai margini del Chelsea e desideroso di cambiare aria.

Calciomercato Roma, anche lo United monitora Chalobah: la situazione

Accostato a diversi club italiani – Inter e Roma in particolare – il difensore dei Blues potrebbe cambiare aria a stretto giro di posta. Fino a questo momento non sono arrivate offerte concrete ai londinesi, che però potrebbero avallare la cessione del difensore nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta allettante. Sotto questo punto di vista, occhio ai movimenti dalla Premier.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, infatti, ad effettuare dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Chalobah sarebbe stato il Manchester United, alla ricerca di un innesto con cui rivitalizzare il reparto arretrato. Tra l’altro, anche il Borussia Dortmund avrebbe fatto irruzione, avviando i primi contatti per sondare in maniera esplorativa il terreno. Si tratta di una situazione da monitorare con estrema attenzione. L’inserimento dei Red Devils potrebbe infatti imprimere la sterzata decisiva al futuro di Chalobah, che però fino a questo momento non ha ancora sciolto le riserve. Scenario in aggiornamento.