Giudice Sportivo, UFFICIALE: respinta la richiesta della Procura

Decisione UFFICIALE del giudice sportivo: richiesta respinta e nessun provvedimento preso dopo quello che aveva chiesto la Procura Federale

Richiesta respinta. Adesso è ufficiale. E non ci sarà nessuna squalifica per Federico Gatti. “È stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto” ha detto il direttore di gara in merito al colpo che il difensore della Juventus aveva rifilato a Djuric, attaccante del Verona, che soprattutto sui social aveva fatto scattare molte polemiche.

Nel mentre era arrivata la richiesta della Procura Federale affinché venisse applicata la prova televisiva, ma il giudice sportivo, riprendendo anche le parole dell’arbitro che ha fischiato durante il match – quanti casi da moviola – ha deciso di prendere questa decisione. Quindi non ci sarà nessuna squalifica.

Ecco la decisione del giudice sportivo

Polemiche chiuse quindi, forse, visto che il colpo almeno da una inquadratura, quella che abbiamo visto tutti, sembrava netta. Così a quanto pare, agli occhi dell’arbitro, non è stato. E allora tutto ok, tutto a posto, nessun provvedimento per Gatti che sarà titolare nei bianconeri anche domenica prossima, quando la squadra di Allegri, seconda in classifica, andrà a giocare a Firenze contro la Fiorentina nella gara della sera.

Come riportato oggi, il weekend appena andato in archivio potrebbe pure costare caro a José Mourinho, che secondo le informazioni rilanciate questa mattina dopo le parole alla fine della gara contro l’Inter rischia il deferimento.