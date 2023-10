Mourinho, altro rinvio e pazienza finita

Mourinho, un altro rinvio e adesso il tecnico portoghese avrebbe perso la pazienza. Il giocatore rimane in dubbio anche per la gara contro il Lecce di domenica

Pazienza finita. Anche perché domani saranno esattamente due mesi dalla sua ultima apparizione. E non c’è certezza che possa esserci nemmeno domenica prossima contro il Lecce. Le condizioni di salute di Smalling adesso sono diventate un vero e proprio caso, ed è inutile nasconderlo. Con Mou che così come raccontato da forzaroma.info sarebbe infastidito dall’atteggiamento del difensore inglese.

Due mesi esatti per recuperare da un problema che non sembrava così grave. Eppure le date dicono questo. Il tecnico portoghese inoltre starebbe perdendo la pazienza pure perché Smalling non ascolterebbe in toto le indicazioni che arrivano dallo staff medico giallorosso. Insomma, un vero e problema. E, in tutto questo, la dieta vegana dell’inglese non sembrerebbe per nulla aiutare in questo percorso. Insomma, il momento è quello che è.

Mourinho, con Smalling la pazienza è finita

Mourinho in qualche occasione una frecciatina l’ha mandata: “A volte si potrebbe scendere in campo anche con un po’ di dolore” ha detto. E a chi ha doveva capire ha capito. Il rapporto quindi non è nemmeno dei migliori, quello che sembrava un qualcosa di stabile scricchiola in maniera importate. Smalling inoltre non ha iniziato al meglio il campionato, ricordiamo tutti infatti le amnesie delle prime tre giornate quando è sceso in campo.