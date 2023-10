Mourinho attacca la società: l’ha detto in diretta

Mourinho attacca la società: il direttore del Corriere dello Sport Zazzaroni ha commentato in questo modo le parole dello Special One

Ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio24, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. E ha detto la sua commentando le parole di José Mourinho alla fine del match contro l’Inter. Ha dato una lettura diversa di quello che è successo, la sua lettura, di uno che senza dubbio è vicino all’allenatore della Roma.

“Quello che Mourinho ha detto nel post partita era un grande attacco indiretto alla società che non li tutela mai” ha tuonato Zazzaroni. “Lui deve fare tutto, non ha toccato palla nel mercato, e se non fosse per lui Lukaku non sarebbe venuto alla Roma e lo ha detto il giocatore”. Ovviamente in questo caso il commento è relativo alla polemiche che lo Special One ha lanciato sulla questione del calendario, con la Roma impegnata giovedì sera e poi domenica, quando forse avrebbe potuto giocare ieri.

Mourinho attacca la società, le parole di Zazzaroni

Zazzaroni inoltre ha anche aumentato la dose. “A Mourinho basterebbero i giocatori – ha detto ancora – mi dà fastidio l’idea che gira che sia solo un comunicatore con questi titoli. La cifra tecnica della Roma è tutta negli infortunati dell’altra sera. C’era solo Lukaku”.

Insomma, una difesa a spada tratta del tecnico giallorosso che senza dubbio a San Siro si è ritrovato con una squadra dimezzata dagli stop: regalare Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Smalling, Kumbulla, Renato Sanches e Abraham all’Inter è qualcosa che forse ti costringe ad avere un atteggiamento attendista come visto domenica sera. Una situazione incredibile che, però, non ha portato a nessun risultato visto l’errore di Llorente che ha aperto la porta a Thuram. Ma i dati oggettivi sono questi.