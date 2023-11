Serie A, big match rischio rinvio: annuncio UFFICIALE

Il sindaco ha esternato ufficialmente il suo punto di vista sulla questione. Il maltempo non lascia scampo: arriva l’annuncio.

L’undicesimo turno di Serie offre diversi spunti interessanti. Reduce dalla sconfitta patita in casa dell’Inter, la Roma vuole immediatamente risollevare la china. All’Olimpico i giallorossi se la vedranno con il Lecce, a sua volta reduce dallo scivolone in Coppa Italia contro il Parma.

I giallorossi sperano di riuscire a ricucire il gap con il treno Champions. Sotto questo punto di vista, Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus potrebbero offrire indirettamente un’occasione importante visto che si affrontano squadre che competono per i posti nobili della classifica. Tuttavia, la situazione in quel di Firenze è ancora tutta da monitorare. Nelle scorse ore si è abbattuta sulla città un violento acquazzone. Le condizioni climatiche restano avverse, tuttavia il match del ‘Franchi’ in programma domenica alle 20.45 non sembra essere a rischio rinvio.

Fiorentina-Juventus, il sindaco Nardella: “Ad oggi non è previsto un rinvio della partita”

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha fornito la sua disamina in merito al possibile rinvio di Fiorentina-Juventus. Secondo il primo cittadino di Firenze – al momento – non sarebbe in programma un rinvio della partita, anche se le “previsioni non sembrano buone”. Ecco quanto riferito da Nardella:

“Ad oggi non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma nel caso in cui dovesse piovere di nuovo, nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone”.

Sul tema si è espresso anche Leonardo Ernini, il responsabile dell’area metropolitana della Protezione civile: “Fare previsioni è difficile, la situazione al momento risulta critica per quanto è accaduto, non tanto per l’evento di domenica. Qualsiasi tipo di perturbazione può interferire con le aree limitrofe. Valuteremo la situazione passo dopo passo”.