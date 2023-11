Nuovo blitz sventato, gode solo Guardiola: bye bye Roma

Nuovo blitz sventato, il giocatore cercato da un altro club. Ma al momento ha deciso di prendere una via: gode solamente Guardiola

Il Manchester City probabilmente chiuderà l’operazione già nel prossimo mese di gennaio. Anche se un altro club a quanto pare si è inserito nell’operazione. Un blitz sventato dalla squadra di Guardiola, che ormai vede la dirittura d’arrivo.

Ci ha provato anche l’OM di Longoria per Valentin Barco, terzino del Boca Juniors che ormai sembra essere davvero destinato alla Premier League il prossimo anno. Secondo quanto raccontato da jeunesfooteux.com i francesi che sono allenati da Gattuso hanno fatto un tentativo per il giocatore che domani sera si giocherà la Copa Libertadores con il suo club non andato comunque a buon fine.

Calciomercato Roma, Barco ormai ha deciso

Sull’esterno difensivo, elemento accostato anche alla Roma, ormai non sembrano esserci più dubbi con una situazione che ormai è ben delineata. I ben informati scrivono che sarà un giocatore che sarà agli ordini del tecnico catalano dal prossimo anno, con un’operazione che però dovrebbe chiudersi nel prossimo mese di gennaio e con lo stesso Barco che dovrebbe rimanere in prestito per altri sei mesi in Argentina.

Come detto – anche per via delle voci che vedono protagonista Spinazzola, che alla fine dell’anno potrebbe lasciare – Barco è stato accostato ai giallorossi in più di una occasione. Ma in questo modo, quando di mettono ci si mettono i campioni d’Europa in carica, è difficile pensare che non possano raggiungere il proprio obiettivo. E anche questa volta sarà così, per buona pace della Roma ma anche della Juve, visto che a quanto pare anche i bianconeri ci hanno pensato.