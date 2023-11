Sogno Roma già svanito: subito gratis alla Juventus

Il sogno della Roma sembra essere già svanito: la Juve pronta a prenderlo gratis a gennaio. I bianconeri fanno sul serio

Occasioni, benedette occasioni. Quelle che ogni squadra sarebbe pronta a sfruttare nel momento della riapertura del calciomercato. Occasioni che interessano ovviamente anche alla Roma, che avendo la stretta del FPF deve pensare soprattutto a quei colpi in prestito o magari a parametro zero.

Si è parlato in queste settimane – anche e soprattutto per quello che sta vivendo il giocatore – di un possibile interesse per Sancho, elemento del Manchester United che ormai ha rotto con il proprio allenatore e che verrà ceduto nella prossima finestra delle trattative. Un Sancho che interessa anche al Borussia Dortmund ma pure al Chelsea, in Premier League. Senza dimenticare che ha dei “corteggiatori” anche in Italia.

Calciomercato Roma, la Juve vuole Sancho

Sì, a quanto pare anche la Juventus potrebbe mettere le mani sul cartellino di un giocatore che si muoverà sicuramente e quasi sicuramente lo farà in prestito. Ed è proprio sotto questo aspetto che, intervento ai microfoni di TVPLAY, ha parlato il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi.

La Juventus per gennaio valuta tanti calciatori, soprattutto in prestito vista la situazione economica e finanziaria. Sancho in prestito sì, senza prestito non ci credo”. Che poi è la stessa formula, ovviamente, che potrebbe e vorrebbe utilizzare la Roma per prendere il calciatore.