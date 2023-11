Il bus si perde in centro città, UFFICIALE: match rinviato

Il clamoroso errore ha portato al rinvio della gara. L’incontro è stato posticipato a data da destinarsi: ecco tutti i dettagli.

Le avverse condizioni meteo stanno monopolizzando l’attenzione mediatica. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi a Firenze, infatti, si pensava che il match del Franchi tra Fiorentina e Juventus potesse essere a rischio. In realtà, almeno sino a questo momento, non sono arrivate notizie concrete su un possibile rinvio.

Sicuramente curioso, invece, per come si è materializzato, l’ultimo episodio che ha letteralmente fatto il giro del web in Inghilterra. A riferirlo è il Daily Express. Secondo quanto riferito, infatti, sarebbe stata rinviata a data da destinarsi un match dell’Under 18. Più nello specifico, la gara oggetto della questione è Brighton-Arsenal. Quando ormai i padroni di casa erano già pronti a cambiarsi negli spogliatoi, è arrivato l’avviso del direttore di gara che, di comune accordo con le autorità competenti, ha disposto il rinvio del match.

Brighton-Arsenal Under 18 rinviata: il pullman dei Gunners sbaglia città

Il motivo? Presto detto. L’autista del pullman dei Gunners avrebbe sbagliato itinerario, trasportando la giovane compagine londinese a Bournemouth e non a Brighton. A quel punto, i londinesi non sono riusciti a raggiungere il campo del Brighton in tempo per l’inizio della sfida, in programma sabato 4 novembre alle ore 12.

Alla luce dei numerosi impegni a distanza ravvicinata che vedono protagonisti le due compagini, il match è stato rinviato a gara da destinarsi. Molto presumibilmente nelle prossime settimane verrà sciolto il rebus definitivo. Una vera e propria disavventura per l’Arsenal Under 18, che quindi non è potuta scendere in campo contro il Brighton, causando di fatto il rinvio del match. Del resto, la città nella quale si dice che convergano tutte le strade non è Brighton…