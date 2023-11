Squalifiche prima di Lazio-Roma: il referto degli ispettori

Squalifiche prima di Lazio-Roma, ecco il referto degli ispettori che praticamente chiude qui la vicenda. La situazione a pochi giorni dal derby

Niente squalifica. Graziati. Al derby ci saranno. Così scrive Il Messaggero in edicola questa mattina, che tocca uno dei temi principali e caldi dello scorso weekend che riguarda la Lazio. I fatti sarebbero successi alla fine della gara contro il Bologna con Patric e Romagnoli protagonisti.

Un parapiglia che si sarebbe scatenato alla fine della gara persa contro la squadra di Thiago Motta, ma non c’è nessuna traccia di questo nel referto arbitrale che è stato consegnato ieri al giudice sportivo. Sul tavolo di Gerardo Mastrandrea da parte dell’arbitro Le Penna non si trova traccia di tutto questo. Discorso diverso invece per quanto riguarda gli ispettori della Figc.

Squalifiche prima di Lazio-Roma, salvi Romagnoli e Patric

Questi ultimi invece hanno segnalato un tentativo di scontro (rimasto solo verbale, con insulti e qualche parolaccia) di Romagnoli, Patric e altri tesserati biancocelesti nel tunnel verso gli spogliatoi. Ed è per questo motivo che i due centrali a disposizione di Sarri rischiano solamente una multa e non una squalifica. Quindi il tecnico biancoceleste potrà contare senza dubbio sulle loro prestazioni nella gara prevista per domenica prossima all’Olimpico.

La Lazio poi sarà impegnata domani sera in Champions League contro il Feyenoord, sempre in casa, mentre la squadra di Mou giovedì sera andrà a giocare a Praga. Bene, questo potrebbe essere, e quasi sicuramente sarà, un problema: due giorni di riposo cambiano, eccome, e possono fare la differenza. Ma questa volta, visto che di mezzo ci sta la sosta per le nazionali, ci sarebbe stata nessuna possibilità di poter spostare il match. Anche Mou lo ha detto sinceramente sabato scorso in conferenza stampa. Ma il fatto, comunque, rimane.