Taylor, in Inghilterra gridano allo scandalo: nuovo premio dopo il disastro

Taylor, in Inghilterra gridano allo scandalo. Nuovo premio dopo l’ennesimo disastro dell’arbitro della finale di Budapest

Incredibile ma vero. Dall’errore che vi abbiamo raccontato ieri in Championship, alla designazione di un match di cartello per la prossima settimana in Premier League. Niente da fare, vuol dire che Taylor, arbitro della finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia che tutti noi ricordiamo com’è andata a finire, ha davvero dei santi in Paradiso. Altrimenti onestamente non si spiega.

Sì, proprio così e avete letto bene: il fischietto inglese, dopo il rigore fischiato nello scorso weekend che a tutti è apparso davvero un errore clamoroso, il prossimo turno di Premier dirigerà la sfida tra il Chelsea di Pochettino e il Manchester City di Guardiola. La squadra capolista, quella del catalano, contro una che ieri sera ha vinto in trasferta contro il Tottenham sfruttando la doppia inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ovviamente questa designazione non è passato inosservata in Inghilterra, tant’è che soprattutto i tifosi dei Blues hanno iniziato ad aizzare la polemica.

Taylor, tra i tifosi del Chelsea è polemica

“Il Chelsea deve abituarsi a giocare in 9 come ha fatto il Tottenham” scrive qualcuno. E qualche altro sottolinea come secondo lui vorrebbero far pagare la vittoria della squadra di Pochettino contro gli Spurs appunto con questa designazione. Un Taylor che, senza dubbio, negli anni passati è stato un ottimo arbitro, assai affidabile, che però da quella maledetta notte di Budapest non ne ha preso una. E i tifosi della Roma ancora se lo sognano la notte quel fallo di mano in area che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Per quella notte Mourinho anche giovedì sera pagherà con l’ultima giornata di squalifica – si è preso quattro turni – e non sarà in panchina contro lo Slavia Praga. Eppure quell’arbitro è ancora in campo. E le polemiche sono rimaste sempre le stesse.