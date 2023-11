Vieri risponde a Cassano e attacca: “Siete dei falliti”

Vieri risponde a Cassano e poi attacca tutti: le anticipazioni di Striscia la Notizia sul Tapiro d’oro consegnato all’ex attaccante

Prima il Tapiro d’oro a Cassano, che ha spiegato, dal suo punto di vista, i motivi della separazione dalla Bobo Tv. Adesso, un giorno dopo, e soprattutto dopo la prima puntata del nuovo format su Twicth voluto da Vieri, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro all’ex attaccante della Nazionale che ha legato la sua carriera soprattutto alla maglia dell’Inter.

Volevo decidere tutto io? Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita”. Questo il commento di Vieri, nel servizio che poi andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia. Che poi ha voluto ribadire un altro concetto.

Vieri risponde a Cassano, ecco le sue parole

“Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti” ha tuonato. Insomma, non le ha proprio mandate a dire Vieri, ovviamente incattivito da queste indiscrezioni che non sono apparse vere. E sulla questione economica, a quanto pare, ha ragione, visto che pure Cassano nella sua intervista a Striscia non ha parlato proprio di problemi economici.

Insomma, Vieri per la sua strada e Cassano, Adani e Ventola per la propria. Chissà, magari nelle prossime settimane potrebbe venire fuori un altro programma con i tre che hanno deciso di prendere una via diversa da quella di Vieri, sempre su Twitch ovviamete.