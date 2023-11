Penalizzazione e classifica stravolta: comunicazione UFFICIALE

Cambia la classifica dopo il punto di penalizzazione inflitto dalla Corte Federale d’Appello della FIGC. Il club annuncia ufficialmente la presentazione del ricorso.

Lo scorso anno il massimo campionato italiano ha visto la classifica riscritta dalle decisioni della Giustizia Sportiva. La classifica della Serie A è stata stravolta con le sanzioni che hanno coinvolto la Juventus, nell’ambito dell’inchiesta Prisma. La società bianconera si è vista togliere prima quindici punti, poi scesi a dieci in ultima istanza. Ora la Corte Federale d’Appello ha deciso di intervenire in un campionato minore, riscrivendo la classifica dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale che aveva invece prosciolto la società coinvolta.

Un nuovo caso di penalizzazione coinvolge il calcio italiano e riscrive ufficialmente la classifica. Questa volta le vicende giudiziarie si intrecciano con quelle del campo in Serie D. Coinvolto il Città di Varese, sodalizio lombardo che fino al 2015 militava in Serie B. Il club biancorosso ora si trova nel Girone A del campionato Dilettanti ed è al centro di una vicenda che ha visto una sentenza ribaltata. In prima istanza il Tribunale Federale Nazionale aveva prosciolto i lombardi sul caso Luciano De Paola, ex allenatore della squadra biancorossa. L’accusa sarebbe quella di non aver rispettato i pagamenti spettanti al tecnico.

Punto di penalizzazione per il Città di Varese e nuova classifica: annuncio ufficiale e ricorso

Se in prima battuta il Tribunale Federale aveva sollevato da ogni responsabilità il Città di Varese, ora la Corte Federale d’Appello della FIGC ha ribaltato completamente la sentenza, sanzionando i lombardi con un punto di penalizzazione. Accolto il reclamo della Procura Federale e nuova classifica del Girone A di Serie D.

Il club lombardo ha emesso un comunicato dopo il punto di penalizzazione, che ora vede i biancorossi a nove lunghezze dalla vetta. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Città di Varese: “E’ con estremo sbigottimento che Città di Varese comunica che la Corte Federale d’Appello della FIGC ha accolto il reclamo della Procura Federale relativo alla vicenda ‘De Paola’ e ha disposto le seguenti sanzioni: al sig. Stefano Amirante l’inibizione di mesi 6 alla società Città di Varese la sanzione di punti 1 di penalizzazione, da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

In attesa di ricevere le motivazioni, la società biancorossa preannuncia già che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.”