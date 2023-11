Fuori fino a febbraio: la Roma gli dice addio

Fuori fine al prossimo mese di febbraio: in questo modo, qualora venissero confermate le voci di questo stop, la Roma sarebbe costretta a dirgli addio

Smalling è un mistero. Kumbulla tornerà solamente a gennaio (forse prima, ma avrà bisogno di tempo) e Ndicka sarà impegnato in Coppa d’Africa. Insomma, i prossimi mesi per Mourinho saranno difficili. E magari sarà pure costretto ad abbassare – così come successo pure ieri – Cristante in difesa. Diciamo tranquillamente che in questo modo non è semplice per nessuno.

Ovvio che tornando per un attimo alla prova di ieri la Roma non può avere la minima scusante. Una partita regalata che costringe a vincere le altre due e potrebbe pure non bastare per prendersi la qualificazione ai quarti di Europa League. Adesso è lo Slavia Praga ad avere tutto in mano e questo potrebbe essere un enorme problema per la Roma, visto che ci potrebbero essere come sappiamo due partite in più da affrontare contro una squadra che scenderà dalla Champions League.

Fuori fine a febbraio, Chalobah è un altro mistero

Se ci aggiungiamo che uno degli elementi che la Roma avrebbe messo nel mirino è un altro mistero, il quadro è completo. Sì, in queste settimane si è parlato molto di un possibile arrivo di Chalobah a Trigoria, ma il difensore è ancora fermo per infortunio. E in questo momento – secondo quanto riportato da onefootball.com – non ci sono notizie su un possibile rientro.

Si parla ora di un possibile stop fino al prossimo mese di febbraio, ma di notizie ufficiali, è giusto specificarlo, non ce ne stanno. Insomma, non si conosce l’entità dell’infortunio ma se le voci venissero confermate inutile stare qui a sottolineare il fatto che la Roma non ne avrebbe proprio bisogno. Con Pinto costretto a guardare verso altri lidi. No, non è un bel momento con il derby in vista.