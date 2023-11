Ostacolo bianconero per la Roma: non l’hanno pagato

Ostacolo bianconero per la Roma: il cartellino non è stato pagato e l’affare potrebbe avere degli strascichi. Ecco la situazione al momento

Al 60% è un giocatore del Vasco. Che lo ha preso dal Corinthians alla fine della scorsa stagione. Peccato però che l’affare che vede protagonista un elemento accostato anche alla Roma, potrebbe avere degli strascichi per il mancato pagamento del cartellino dello stesso. Insomma, una situazione da risolvere al più presto.

La notizia è stata svelata dal portale brasiliano uol.com.br, che svela come la squadra che aveva il cartellino di Piton, terzino sinistro che come detto sarebbe anche entrato nel mirino della Roma, avrebbe mandato una lettera ai bianconeri, il Vasco, perché non avrebbe ricevuto nemmeno un euro dei poco più dei 3milioni di euro pattuiti per chiudere l’accordo. Piton ha firmato fino al 30 dicembre del 2026, però è evidente che se questo pagamento non viene effettuato allora l’affare potrebbe saltare.

Calciomercato Roma, il Vasco non ha pagato Piton

Piton ha sfruttato nel miglior modo possibile le coincidenze che gli hanno permesso di prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Diversi infortuni gli hanno aperto le porte ad un suo impiego continuo e lui dalla sua parte ha messo in evidenza quelle che sono delle caratteristiche che non sono passate inosservate agli occhi dei vari scout che operano in Sud America. Tant’è che anche quelli giallorossi ci hanno visto qualcosa.

Il difensore sarebbe stato messo nel mirino della Roma come possibile erede di Leonardo Spinazzola, che ha un contratto in scadenza alla fine della stagione e che potrebbe anche partire prima, visto che dall’Arabia Saudita alcuni club hanno annunciato che a gennaio torneranno all’assalto di giocatori europei. Insomma, anche questa è una situazione da tenere sott’occhio. E anche quella relativa all’esterno brasiliano, ovviamente, che difficilmente tornerà alla base, ma che sicuramente potrebbe vivere delle settimane poco serene.