Nuovo allenatore, epilogo thriller: la clausola ‘riporta’ Mourinho

Nuovo allenatore, l’epilogo potrebbe essere clamoroso. C’è una clausola che rischia di far saltare il banco. E Mourinho potrebbe tornare in corsa

Il futuro di Mourinho sembra essere decisamente lontano da Roma. Contratto in scadenza alla fine della stagione e sirene arabe che si sentono sempre più forti. Ma non solo. Perché come sappiamo c’è anche un altro club, europeo, uno dei più importanti con il Real Madrid, che alla fine dell’anno dovrebbe salutare Carlo Ancelotti destinato alla panchina del Brasile. E nei mesi scorsi si è parlato anche di un possibile corteggiamento di Florentino Perez nei confronti dell’attuale tecnico giallorosso.

Voci, e solo questo al momento, visto che di offerte ufficiali, almeno per quanto riguarda il club spagnolo non ne sono arrivate. Questo però non preclude la possibilità che ci possa essere nei prossimi mesi, soprattutto se venisse confermata la notizia riportata da Süddeutsche Zeitung e che riguarda Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen che secondo le indiscrezioni di mercato sarebbe in pole position per la panchina madrilena. In Germania adesso è in testa alla classifica, e sta facendo benissimo.

La clausola di Xabi Alonso cambia i piani del Real

Oltre i commenti c’è la notizia da riportare. Il portale tedesco svela che Alonso ha una clausola rescissoria di 15milioni di euro per liberarsi appunto dal contratto con il Bayer. Tanti soldi per un allenatore, una cosa che forse potrebbe spingere Florentino Perez a guardare verso altri lidi. Anche verso quello che riguarda Mourinho, che in questo modo potrebbe essere di nuovo accostato al club che ha vinto il maggior numero di Champions League e che è già stato allenato dallo Special One.

Vedremo ovviamente nei prossimi mesi quello che succederà, con quasi una certezza: se entro febbraio i Friedkin non si presentassero da Mou con un’offerta di rinnovo, sarà difficile pensare che il portoghese possa essere l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione.