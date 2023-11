Futuro Mourinho, in Arabia Saudita hanno fretta: firma imminente

Futuro Mourinho, in Arabia Saudita hanno fretta e ci potrebbe essere già una firma imminente. Il viaggio è già stato programmato. Tecnico in arrivo

Una di meno. Almeno si spera. Anche se oggettivamente il futuro di Mou almeno per ora dipende poco dalle offerte che potrebbero arrivare al tecnico portoghese. La sensazione è che dipenda più dalla volontà dei Friedkin, che non sembrerebbero convinti dell’operato dello Special One. Se fino al momento non c’è stato nessun incontro per il contratto in scadenza alla fine dell’anno non si può pensare in maniera diversa.

Certo, sappiamo benissimo che molte squadra arabe hanno messo nel mirino Mou per il prossimo anno. E si è parlato anche dell’Al Ittihad. Ma stando alle notizie riportate da Rudy Galetti, la società in questione avrebbe già organizzato il viaggio del nuovo allenatore. Quindi una concorrente in meno per la Roma. O almeno si spera.

Futuro Mourinho, Lopetegui firma

Il nuovo allenatore del club arabo dovrebbe essere Julen Lopetegui, ex Wolves, attendo a Gedda proprio in questi giorni per discutere il contratto. L’Al Ittihad spera di ingaggiarlo e quindi avrebbe chiuso il cerchio. Con Lopetegui che ovviamente si legherebbe per molte stagioni alle società araba, che così chiudere a quelle che sono state le voci di un possibile arrivo di Mou su quella panchina.

Finita qui? Non c’è nessun’altra squadra pronta a prendere il portoghese? No, non è così, visto che da quelle parti tutte possono davvero offrire un contratto ultramilionario allo Special One che verrebbe sicuramente tentato. Davanti a cifre incredibili si può dire di no solamente una volta – cosa già fatta – la seconda è davvero difficile.