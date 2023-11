Calciomercato Roma, casting aperto e accelerata Pinto: c’è già la formula

Calciomercato Roma, casting aperto per Pinto e accelerata dei giallorossi. C’è già la formula del nuovo innesto

José Mourinho ha bisogno di garanzie per gestire la stagione. Soprattutto in difesa: l’assenza di Smalling è stata pesante e in ogni caso anche al rientro che come vi abbiamo raccontato ieri potrebbe esserci tra una quindicina di giorni, il difensore inglese dovrà essere gestito. E poi è fuori anche Kumbulla, che vede la luce in fondo al tunnel.

In tutto questo a gennaio come sappiamo anche Nidcka non sarà a disposizione, visto che partirà per la Coppa d’Africa, e quindi Pinto – secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – ha accelerato aperto il casting, cercando la soluzione migliore per dare un innesto allo Special One in difesa. I nomi principali sono due. Anche se nella lista ce ne stanno diversi.

Calciomercato Roma, assalto a Dier e Chalobah

Il primo obiettivo spiega il quotidiano rosa in edicola è Dier del Tottenham, che ha esordito un poco di tempo fa in stagione mettendo in salita la strada della Roma. La trattativa non sarà semplice. Il casting continua con Chalobah del Chelsea e Sarr, della stessa squadra inglese. Si guarda, quindi, soprattutto in Premier League.

Gli altri due nomi sono Solet del Salisburgo e Kiwior dell’Arsenal. Tutti elementi che però possono arrivare solamente con una formula: quella del prestito con diritto di riscatto. Non c’è nessuna possibilità che Pinto possa prendere un giocatore a titolo definitivo nel corso del mercato di gennaio. E anche per questo non sarà per nulla semplice riuscire in qualche modo ad accontentare Mourinho.