Calciomercato flop: tripla delusione Roma

Calciomercato flop, una tripla delusione per la Roma. Una squadra costruita male con delle scelte sbagliate. Ecco il commento

Sedici partite giocate fino al momento, ma secondo la Gazzetta dello Sport si può fare un primo punto su quello che è stato il mercato della Roma. Soprattutto in mezzo al campo dove le idee di Pinto era diverse da come, poi, è andata la realtà dei fatti. Un flop. Una tripla delusione.

“Che la Roma sia stata costruita male oramai sembra evidente, che a centrocampo siano state fatte scelte sbagliate forse anche di più” si legge sul quotidiano questa mattina in edicola, che mette in evidenza i numeri di quel centrocampo che doveva essere composto da Paredes in mezzo e Renato Sanches e Aouar come centrali. Mai s’è visto e Mourinho è stato praticamente costretto a far giocare sempre gli stessi uomini. Con le solite conseguenze: vale a dire alzare il livello di possibilità di infortuni.

Calciomercato flop, quante delusioni

Il caso più eclatante – spiega ancora il giornale – è quello che riguarda Renato Sanches: 40 giorni ai box per l’ex Psg che è tornato solamente nelle ultime tre partite piazzando tre spezzoni che proprio la differenza non l’hanno fatta. E qui entrano in campo le responsabilità di Tiago Pinto, che ha deciso di puntare su un giocatore con una “storia clinica” abbastanza chiara. Fino al momento la scommessa del gm portoghese è fallita, anche se ancora manca tantissimo alla fine della stagione e c’è la possibilità di rifarsi.

La fortuna per Mou in tutto questo è stata quella di aver trovato Edoardo Bove, uno che ci mette sempre l’anima in campo ed è quello che merita sempre di giocare. Ma i piani, è evidente, non erano proprio questi.