Corsia d’emergenza Roma: lo scambio porta il nerazzurro

Calciomercato Roma, lo scambio a gennaio che apre le porte a nuovi scenari. L’intreccio tra ‘scontenti’ e la nuova traccia da monitorare con attenzione.

Tra le diverse questioni da monitorare con attenzione in casa Roma, la questione riguardante le corsie esterne non può e non deve essere trascurata. Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, le indiscrezioni sui possibili affari dei giallorossi hanno cominciato ad animare le attenzioni dei tifosi.

La lunga seria di infortuni che ha falcidiato la compagine di Mourinho ha messo in evidenza le necessità di innesti mirati soprattutto in reparti specifici. Sotto questo punto di vista, il pacchetto difensivo garantisce un punto di osservazione per certi aspetti privilegiato. Oltre al possibile innesto per puntellare la batteria di centrali, però, occhio all’evolvere della situazione sulle fasce. Le risposte importanti che Mourinho si aspettava non sono arrivate né dalla fascia destra né dall’out sinistro e non è escluso che un mini restyling possa essere avviato già a gennaio.

Calciomercato Roma, idea di scambio con l’Atalanta: Celik nell’affare, lo scenario

A tal proposito, occhio all’ultima indiscrezione lanciata da Sportitalia.it. Secondo quanto evidenziato, infatti, tra i profili attenzionati dalla Roma ci sarebbe anche quello del terzino dell’Atalanta Mitchell Bakker, che non si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Gasperini.

Poco impiegato dal tecnico degli orobici, il classe 2000 potrebbe dunque cambiare aria ma restare in Serie A. L’inizio interessante non è stato corroborato da prestazioni importanti con costanza, motivo per il quale ‘La Dea’ potrebbe cominciare a guardarsi intorno per valutare eventuali soluzioni. La Roma potrebbe essere interessata soltanto a due condizioni. L’ipotesi più papabile sarebbe quella di imbastire l’operazione con l’Atalanta sulla base di un prestito secco. Tuttavia, da non escludere che si possano creare i presupposti per uno scambio a sorpresa. Alla luce dell’importanza che Gasperini attribuisce alle corsie esterne, ad esempio, non sarebbe fantamercato ipotizzare uno scambio Bakker-Celik, visto che l’ex Lille non è considerato incedibile e la sua valutazione si attesta sui 10 milioni di circa. Per adesso non c’è nulla di concreto in tal senso. Tuttavia, si tratta di una traccia su cui lasciare uno spiraglio. Staremo a vedere cosa succederà.