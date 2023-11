Scaloni rassicura i tifosi della Roma: l’annuncio su Dybala

Scaloni rassicura i tifosi della Roma sulle condizioni di Paulo Dybala: l’annuncio ufficiale del commissario tecnico dell’Argentina

Quando Paulo Dybala parte per rispondere alla convocazione per la nazionale, c’è sempre un poco di timore che qualcosa dall’altra parte del Mondo possa davvero succedere. Soprattutto per un motivo: il valore che all’interno della rosa della Roma ha la Joya. Che Mourinho ha detto a chiare lettere essere la luce della sua squadra.

Anche in questa tornata di qualificazione ai prossimi Mondiali Lionel Scaloni ha deciso di portarlo al suo fianco, nonostante Paulo non venisse sicuramente dal migliore momento di forma della sua stagione. Ma a rassicurare tutti ci ha pensato lo stesso commissario tecnico che lo scorso anno ha vinto la manifestazione forse più importante per un calciatore, parlando apertamente delle condizioni di salute della Joya.

Scaloni rassicura tutti, Dybala sta bene

“Paulo è un grande giocatore, per fortuna sta bene, è tornato dall’infortunio ed è regolarmente disponibile”. Questo l’annuncio di Scaloni che come detto prima ha deciso di portarsi il giocatore anche perché la sua squadra giocherà contro Uruguay e Brasile, forse le partite più difficili di tutto il raggruppamento sudamericano. E serve la migliore formazione possibile. E Dybala c’è dentro.

Insomma, tutto bene per la Joya che al rientro sarà chiamato a tornare a dare il suo contributo anche a Mourinho. Si riparte con l’Udinese all’Olimpico, anche se l’argentino tornerà solamente poche ore prima da questo doppio impegno. Ma sappiamo tutti quanto è importante e quanto sarà importante vincere quella partita. Quindi il suo impiego non è minimamente in discussione. Anche se dovesse tornare un poco stanco dal fuso e dal viaggio, scenderà in campo dal primo minuto.