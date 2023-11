Calciomercato Roma, il rinnovo non frena Tiago Pinto: sfida al Napoli per il talentino che ha appena messo la firma sul prolungamento di contratto

Il rinnovo non frena Pinto. Che lo ha messo nel mirino e che potrebbe rilanciare senza dubbio la prossima estate sfidando il Napoli ma anche qualche big della Premier League che, ovviamente, lo ha messo nel mirino. Ma una cosa la possiamo dire. La Roma non perde di vista in nessun modo Gudmundsson.

Il centravanti del Genoa, vera e propria rivelazione della squadra di Alberto Gilardino in questo inizio di stagione, oggi ha ufficialmente prolungato il suo contratto con i liguri, che però sanno benissimo che sarà difficile tenerlo alla fine dell’anno. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, inoltre, sia la Roma che il Napoli ci hanno messo gli occhi addosso. I giallorossi per la voglia di arricchire un reparto sì forte, ma che ha tante incognite; gli azzurri per un vice Kvara.

Calciomercato Roma, occhio alla Premier League

Il Genoa ha annusato ovviamente la possibilità di fare un grosso affare e chiede almeno 20milioni di euro. Una cifra decisamente importante che senza dubbio potrebbe anche lievitare verso l’alto, soprattutto se dovesse arrivare l’interesse di qualche squadra del massimo campionato inglese.

E, questo interesse, potrebbe arrivare sia dal West Ham sia dall’Aston Villa, che non avrebbero problemi a toccare quella cifra e stravolgere tutto. “Il Genoa, al momento, però, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, ritenuto indispensabile per raggiungere la salvezza. I club interessati dovranno dunque aspettare l’estate, con il rischio che altre squadre si facciano sotto” chiude calciomercato.it.