Capolavoro Roma, Pinto ha rotto gli indugi: nuovo difensore a costo zero

Alla ricerca di un rinforzo per puntellare la linea arretrata, la Roma ha rotto gli indugi ed è pronta a far saltare il banco. Ecco i dettagli.

L’importante successo ottenuto contro l’Udinese ha rivitalizzato in maniera importante il cammino della Roma. Pur soffrendo soprattutto nella seconda frazione di gioco, i giallorossi sono venuti a capo di una gara che si era fatta molto complicata. Il ritorno al gol di Paulo Dybala ha aperto la strada al successo, poi suggellato anche dalla firma di El Shaarawy.

Non da trascurare, però, un’altra prova positiva offerta da Diego Llorente. La difesa, incrostata e alle prese con diverse defezioni, è riuscita a tenere botta. La prolungata assenza di Smalling, il cui rientro è fissato per le prossime settimane, non può non essere analizzata. Mourinho è stato costretto molto spesso a fare di necessità virtù. Un innesto in difesa in occasione della prossima sessione invernale di calciomercato non è affatto da escludere. Chiaramente non saranno possibili grandi investimenti. D’altro canto i giallorossi hanno dimostrato di essere in grado di fare di necessità virtù. Valutando con attenzione le diverse soluzioni che potrebbero profilarsi, i capitolini stanno scandagliando diverse piste.

Calciomercato Roma, Pinto studia l’offerta per Chalobah: i dettagli

Come già anticipato, la soluzione più congeniale sarebbe quella di un prestito secco, a cui aggiungere eventualmente un diritto di riscatto. Modalità con la quale, ad esempio, potrebbe essere imbastita una nuova operazione con il Chelsea. Secondo quanto evidenziato da Ekrem Konur, infatti, nel mirino dei giallorossi sarebbe nuovamente finito Trevoh Chalobah. Ma c’è di più.

Dopo aver sondato in maniera esplorativa la situazione, i giallorossi sono usciti allo scoperto e starebbero valutando di formulare la prima offerta ai Blues. Il rapporto tra i due club, come testimoniato dalla positiva conclusione dell’affare Lukaku, è più che buono. Facendo leva sul prolifico legame con i londinesi, Tiago Pinto sarebbe allettato all’idea di negoziare l‘acquisto di Chalobah non a titolo definitivo, ma soltanto in prestito. Accostato – tra le altre – anche a Bayern Monaco e Tottenham, il difensore inglese ha molti estimatori soprattutto in Premier League. Accostato in tempi e in modi diversi anche a Milan ed Inter, quello di Chalobah è un profilo che intriga e non poco anche la Roma. Seguiranno aggiornamenti.