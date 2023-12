L’assemblea finisce in rissa: interviene la polizia

L’assemblea dei soci finisce in rissa e la polizia è costretta ad intervenire. Le immagini hanno già fatto il giro del Mondo

Il momento economico è quello che è. Ma anche sotto quello prettamente sportivo le cose non stanno andando per il verso giusto. E quindi ogni momento che dovrebbe essere di condivisione si potrebbe trasformare in qualcosa di più serio. Tanto serio che richiede l’intervento delle forze dell’ordine.

Questo sta succedendo al Siviglia, che dopo aver vinto l’Europa League – e tutti noi, purtroppo, ricordiamo come e non stiamo qui a ribadirlo – è in lotta per non retrocedere in campionato ed è fuori dalla Champions League. Sotto il profilo sportivo questo è troppo poco, quasi, per i tifosi giallorossi che ancora pensano a quella notte di Budapest maledetta. Una notte che forse sarebbe meglio cancellare prima o poi anche se è davvero difficile.

Animi caldi al Siviglia, assemblea in rissa

Torniamo però a quello che è successo dentro l’assemblea dei soci del club. Un momento infuocato – e le immagini in esclusiva de El Chiringuito Tv lo dimostrano – nel quale uno degli azionisti della società andalusa è stato espulso con la forza dalla giunta. Le sue vedute diverse sono state portate avanti con così tanto furore che hanno costretto la sicurezza ad intervenire con urgenza.

Un brutto episodio che, però, evidenzia come sia tesa la situazione all’interno del club andaluso. Le immagini dell’azionista del Siviglia scortato fuori di peso stanno facendo il giro del mondo. E non è una bella immagine per il club. Di certo qualcuno da queste parti, però, starà un pochettino godendo e non ci sentiamo minimamente di biasimarlo.