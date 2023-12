Mourinho non è Libero di parlare: Moggi detta le regole alla Roma

Mourinho sul quotidiano Libero viene attaccato da Moggi, che detta le regole e spiega quello che dovrebbe succedere allo Special One. Ecco il commento quasi surreale

Questo è uno di quei casi in cui ti viene da dire se lo abbia detto davvero. Poi che lo abbia scritto su un giornale il contesto cambia poco, perché la cosa rimane sempre. E ad ospitare il pensiero di Luciano Moggi ci ha pensato il quotidiano Libero in edicola questa mattina. Un editoriale dell’ex dirigente della Juventus che tocca in generale come al solito il campionato di Serie A. E poi anche Mourinho e quello che è stato nel corso degli ultimi giorni.

“Se Mou non verrà severamente punito per le sue esternazioni – si legge – tutti si sentiranno in diritto di condizionare qualsiasi partita, ancor prima di scendere in campo. Comunque la Roma ha meritato la vittoria perché non ha mai smesso di crederci: con questi tre punti aggancia addirittura il Napoli al quarto posto”.

Le parole di Moggi

Beh, non non commentiamo queste righe. Anzi la riga, quella in merito a Mourinho e al suo comportamento. Ognuno in Italia – e giustamente anche, ci mancherebbe – è libero di esprimere il proprio pensiero se non è offensivo e soprattutto se non offende nessuno. E in questo caso non c’è nessuna offesa nel merito nei confronti di nessuno. Però rimane il fatto che queste righe le abbia scritte Moggi e sui social, viste che queste parole sono già girate, i tifosi della Roma si sono scatenati.

Vabbè, non ci spingiamo oltre, non andiamo oltre la cronaca netta e asciutta di quello che è e niente di più. Ma il solo fatto che le abbia scritte Moggi un poco pensare lo fa. Ma ripetiamo, saremo noi quelli sbagliati.