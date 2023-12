Zaniolo bocciato dal famoso sito di statistiche: “Non ha punti di forza”

Zaniolo è stato totalmente bocciato dal famoso sito di statistiche, uno dei più conosciuti nel Mondo: “Non ha punti di forza”

Sì, lo sappiamo, Nicolò Zaniolo ormai fa parte del passato della Roma. Ma la sua storia d’amore con i giallorossi è stata davvero intensa: nel mezzo infatti ci sono stati due infortuni importanti che ne hanno minato la carriera, e il popolo giallorosso gli è sempre stato vicino, fino all’ultimo giorno che ha indossato questi colori prima del suo passaggio al Manchester United.

Adesso Zaniolo è in Inghilterra, in quella Premier League che probabilmente anche lui sognava un giorno, ma non sta riuscendo a dimostrare il suo valore. Che dalle parti di Roma si è visto raramente. Tant’è che adesso anche i siti specializzati in statistiche si stanno accorgendo che forse non è il colpo che tutti speravano di fare. Eppure in Nazionale qualcosa (poco, a dire il vero) riesce a fare vedere. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che WhoScored.com, uno dei più importanti siti di statistica del Mondo, ha scritto.

Zaniolo, i numeri non mentono

Con un post su X, che poi rimanda al link con tutte le statistiche su Zaniolo, si legge che lo stesso non ha nessuna caratteristica importante in particolare. “Non ha punti di forza significativi” spiegano. Mentre ci vanno giù in maniera assai pesante su quelli che, secondo loro e secondo i numeri, sono dei veri e propri punti deboli.

Ve lo diciamo così come li hanno scritti: nel tenere palla, è molto effimero, nei duelli aerei, negli assist, nel contributo difensivo, e nei cross. Sì, Zaniolo è stato praticamente stroncato dal portale. E anche i tifosi dell’Aston Villa adesso iniziano a criticarlo. Noi, oggettivamente, anche per via dell’Europeo del prossimo anno in Germania speriamo che si riprenda, perché le qualità, anche se viste davvero poche volte nella Capitale, le conosciamo.