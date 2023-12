Nuovo bomber Roma: blitz “indiavolato”, la comunicazione è arrivata

Nuovo bomber Roma, il blitz è di quelli indiavolati e la comunicazione è già arrivata. Assalto a gennaio e i giallorossi sono bruciati così come tutte le altre

C’è un attaccante che gioca in Germania e che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Roma. Però i giallorossi a quanto pare non sono l’unico club interessato. Anzi, ce n’è un altro che ha chiesto informazioni e che potrebbe tentare l’assalto immediato, già nel prossimo mese di gennaio.

Il nome in questione è quello di Guirassy, centravanti dello Stoccarda che questa stagione è praticamente esploso e che sta dimostrando, inoltre, di avere degli importanti margini di crescita. Da parte sua, secondo Sky Sport Germania, ci sarebbe la volontà di rimanere in Bundesliga fino al termine di questa stagione. Però si sa, quando a bussare alla porta è una squadra come il Manchester United allora tutto potrebbe cambiare nello spazio davvero di poco tempo.

Calciomercato Roma, assalto United per Guirassy

Sempre secondo la fonte citata prima, il Manchester United ha chiesto ufficialmente informazioni al club tedesco per il giocatore. Non si tratta per ora di una vera e propria trattativa ma solamente di una presa di un primo abboccamento che potrebbe diventare altro nel corso delle prossime settimane. Anche perché parliamo di un giocatore che ha una clausola rescissoria e che quindi si potrebbe muovere senza dover nemmeno iniziare a discutere.

Il costo del cartellino è inferiore ai 20milioni di euro, una cifra non elevata per uno che ha più gol che presenze quest’anno e che come spiegato prima può solo migliorare. Un giocatore che si potrebbe liberare davanti a 17,5milioni di euro. Un vero e proprio affare, almeno sulla carta. E la Roma ci ha pensato e ci potrebbe pensare, soprattutto se Guirassy decidesse davvero di chiudere la stagione alla Stoccarda.