Infortunio Dybala, svelati i tempi di recupero della Joya dopo lo stop di ieri contro la Fiorentina. Ecco le ultime

Non ci sono lesioni per Dybala, secondo Sky Sport. Ma la situazione non permette di guardare con un certo ottimismo alle prossime giornate. Sì, perché ancora gli esami strumentali non sono stai fatti ma al momento sarebbero escluse, come detto, delle lesioni.

Dieci giorni di stop per la Joya, che mette nel mirino la gara del prossimo 23 dicembre contro il Napoli. Salterà quindi lo Sheriff giovedì sera in Europa League e anche la temibile trasferta di Bologna del prossimo weekend contro la squadra allenata da Thiago Motta appaiata con gli stessi punti in classifica. Stesso discorso pure per Azmoun: l’iraniano, entrato in campo al posto della Joya e uscito, dopo, per infortunio, dovrà stare fermo anche lui per poco meno di due settimane. Napoli nel mirino.