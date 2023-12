Calciomercato Roma, derby deciso: via libera Tiago Pinto

Calciomercato Roma, doppia buona notizia che arriva dall’Inghilterra. Ecco la situazione per il difensore che serve ai giallorossi

Lo sappiamo che la Roma cerca un difensore. E sappiamo più o meno quali possono essere gli obiettivi di Pinto per gennaio, quando si riaprirà il mercato e quando qualcuno dovrà arrivare a Trigoria per dare la possibilità a José Mourinho di fare almeno qualche scelta dietro.

Con il rientro di Smalling che tarda ad esserci – e arrivati a questo punto la domanda è se ci sarà – Pinto ha bisogno di qualcuno. Ieri in conferenza stampa in vista della gara contro lo Sheriff di questa sera, lo Special One ha detto che qualcosa si aspetta. E tornando al discorso di prima, e vale a dire ai nomi che sono usciti fuori in queste ultime settimane, dall’Inghilterra arrivano due notizie. Una conferma e una novità. Che potrebbero dare il via libera alla Roma.

Calciomercato Roma, trattativa avviata per Chalobah

La prima è che la Roma avrebbe iniziato i colloqui per Chalobah, difensore in uscita dal Chelsea: si parla di una cosa preliminare – sottolinea FootballInsider – che potrebbe essere la volontà dei giallorossi di capire se ci sono i margini di portarlo nella Capitale in prestito per i prossimi sei mesi. E questo è una.

L’altra invece è che il Tottenham, società che aveva messo nel mirino appunto il giocatore dei Blues, si sarebbe tirato fuori da questa possibile operazione di mercato. Gli Spurs hanno in mente altri obiettivi e hanno deciso di mollare la presa. Una situazione che quindi fa felice la Roma, pronta all’assalto dopo averci provato anche la scorsa estate.