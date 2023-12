Roma, infortunio Aouar: la prima diagnosi UFFICIALE

Roma, prosegue il periodo no di Aouar, costretto ad uscire per infortunio contro lo Sheriff. La prima diagnosi non si è fatta attendere.

Sebbene la Roma non sia riuscita a strappare il primo posto allo Slavia Praga, Mourinho può comunque esultare per le diverse note positive evidenziate nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League. La buona prova del reparto offensivo e il gol di Pisilli, sotto questo punto di vista, non possono e non devono essere trascurate. Maggiori apprensioni, però, derivano dall’infermeria.

Anche contro lo Sheriff, infatti, lo Special One è stato costretto ad operare un cambio obbligato. Sul finire del primo tempo, infatti, Aouar aveva cominciato a manifestare un problema di natura fisico. Motivo per il quale Mourinho, poco prima dell’inizio della ripresa, ha deciso di sostituire l’ex centrocampista del Lione per evitare di correre rischi. Il dubbio circa l’entità del problema accorso ad Aouar era stato già fugato dal tecnico della Roma, che nella conferenza stampa post partita aveva parlato di un problema di natura muscolare. Dettagli più approfonditi emergono ora dalla pancia dell’Olimpico. Aouar, infatti, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Una nuova tegola per il centrocampista franco-algerino, la cui prima parte di stagione era già stata travagliata da numerosi problemi, non solo di carattere fisico. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità più concrete circa i tempi di recupero.