Salta Juventus-Roma, UFFICIALE: un mese di stop

Salta Juventus-Roma, l’annuncio ufficiale arriva in conferenza stampa. Almeno 3-4 settimane di stop. Il suo 2023 è finito

L’annuncio è ufficiale. E se da un lato, per l’ultima gara dell’anno, José Mourinho spera di recuperare Dybala – anche se ovviamente vista la lesione sarà difficile – dall’altro, Massimiliano Allegri, ha appena annunciato in conferenza stampa che da qui alle prossime 3-4 settimane non potrà contare sul bomber. Di scorta.

“Abbiamo deciso di fermare Kean. Il problema alla tibia lo abbiamo portato avanti, ma lui si è messo a disposizione ma ora deve fermarsi per 3-4 settimane” ha annunciato l’allenatore della Juventus nella conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Genoa che aprirà il turno della Serie A. Quindi, Moise, attaccante anche della nazionale di Spalletti, ha chiuso in anticipo il suo anno solare. Non ci sarà né domani e nemmeno contro la Roma nel turno del prossimo 30 dicembre.

Salta Juventus-Roma, per Kean 2023 finito

Non che Kean sia un titolare, davanti Allegri ha Vlahovic e Chiesa, il suo impiego durante ogni partita non è mai mancato. Kean però è un altro giocatore che troppo spesso si ferma. Uno di quelli che, purtroppo per lui, non è affidabilissimo.

Allegri infine, dopo una botta, ha recuperato Rabiot mentre contro la Roma quasi sicuramente non sarà a disposizione De Sciglio, alle prese così come Kumbulla con il recupero dopo l’intervento al ginocchio. Dal proprio canto, come detto, Mou spera di recuperare Dybala che la punta di diamante della sua squadra. Mentre non dovrebbero esserci problemi né per Spinazzola e nemmeno per Azmoun, entrambi (difficile) potrebbero essere a disposizione per Bologna domenica pomeriggio.