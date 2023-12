Roma-Feyenoord è già iniziata: colpo in difesa, clausola dilazionata

Nonostante le festività natalizie, continuano i rumours e le indiscrezioni di calciomercato in casa Roma. I giallorossi monitorano diverse soluzioni.

Nonostante l’importante successo ottenuto in campionato, la Roma è proiettata non solo ai prossimi impegni nazionali ed internazionali, ma anche ai possibili affari di calciomercato. Falcidiato da assenze di vario genere, il reparto difensivo continua ad essere nei radar dell’area mercato giallorossa.

L’ultima tentazione per i capitolini potrebbe arrivare dal Sudamerica e più nello specifico in Brasile. No, questa volta il protagonista non è Marcos Leonardo, per il quale non si registrano significative novità. L’ultimo nome finito nel mirino della Roma avrebbe calamitato l’interesse anche del Feyenoord, prossimo avversario proprio dei giallorossi nei play off di Europa League. Stando a quanto riferito dall’ANSA, infatti, i due club si sarebbero messi sulle tracce di Nino, difensore brasiliano in forza al Fluminense, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato ancora rinnovato e da una clausola rescissoria dal valore di 7 milioni di euro.

Calciomercato, Feyenoord e Roma sulle tracce di Nino: lo scenario

Ritornato a Rio de Janeiro dopo la debacle rimediata al cospetto del Manchester City nella finale del Mondiale per club, il Fluminense sta già pensando alle prossime trattative di mercato. Tra i temi più scottanti in casa “Flu” c’è sicuramente quello relativo al futuro di Nino. Il centrale classe ’97 ha esternato a chiare lettere il suo desiderio di cambiare aria. Motivo per il quale diversi club europei avrebbero cominciato ad attivarsi per capire eventuali margini di manovra.

Tra questi ci sarebbe proprio la Roma. Dopo aver rifiutato l’offerta dello Zenit San Pietroburgo, che sarebbe stato anche disposto a pagare per intero l’importo della clausola, Nino sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. A tal proposito, proprio nelle ultime settimane si sarebbe materializzato l’interessamento di Roma e Feyenoord, che avrebbero ascritto il suo nome nei rispettivi dossier di mercato. Per provare a mettere le mani su Nino, sul quale sarebbe forte anche il Nottingham Forest, giallorossi e olandesi sarebbero addirittura disposti ad avallare un dilazionamento della clausola. Staremo a vedere se e in quale direzione si segnaleranno sviluppi sulla vicenda.