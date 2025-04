Dal Napoli alla Roma: 30 milioni

Calciomercato Roma, i giallorossi tentato lo scippo agli azzurri e sono pronti a fare un’offerta da 30 milioni di euro. Ecco cosa potrebbe succedere la prossima estate

Il sogno Champions League è vivo. Ma senza urlarlo troppo. Certo, la vittoria di ieri contro l’Inter a San Siro ha messo in evidenza una cosa: questa Roma, al momento, se la gioca con tutti nonostante abbia out il migliore calciatore della rosa. Merito di Claudio Ranieri, che non tornerà sui suoi passi, e che farà spazio al tecnico del futuro.

Sappiamo benissimo che entrare nella massima competizione europea garantirebbe degli introiti importanti che aprirebbero scenari, altrettanto importanti, sul mercato. Soldi da investire immediatamente per portare nella Capitale gente pronta ad essere buttata nella mischia. Ranieri se ne vuole andare lasciando questo regalo (andare dalla panchina, ovviamente, sappiamo quale sarà il suo ruolo) e secondo le informazioni che in questo momento arrivano da fichajes.net, un elemento i giallorossi ce lo hanno già nei radar. Sfida aperta al Napoli.

Calciomercato Roma, sfida al Napoli per Hudson-Odoi

Il profilo è quello di Hudson-Odoi, esterno del Nottingham, squadra rivelazione della Premier League quest’anno con buone possibilità di finire in Champions, che interesserebbe sia ai giallorossi di Ghisolfi sia al Napoli di Manna. Il contratto del giocatore scade nel 2026, anche se il club inglese sta cercando il rinnovo. Difficile, soprattutto se dovessero arrivare delle offerte allettanti da tenere senza dubbio in considerazione.

E una di queste potrebbe arrivare dalla Serie A: si parla di 30 milioni di euro da offrire per il giocatore che in questa stagione nel massimo campionato inglese ha collezionato 28 presenze con 5 gol e 3 assist. Il 24enne, cresciuto nel Chelsea che per una stagione ha difeso anche i colori del Bayer Leverkusen, sembra pronto a cambiare aria e provare una nuova esperienza. Magari in Italia. Roma e Napoli sono alla finestra.