70 milioni per Svilar: ‘Radio Radio’, accordo totale e firma

Calciomercato Roma, accordo totale per Svilar. Firma imminente per il portiere dei giallorossi. Ecco cosa sta succedendo

L’eroe del momento. Quello che con le sue parate ha dato alla Roma la possibilità di giocarsi un posto nella prossima Champions League.

Mile Svilar, anche contro la Fiorentina, ha piazzato almeno 4 interventi decisivi che hanno permesso a Dovbyk di essere decisivo lì davanti. E dopo diverse settimane di trattative per il rinnovo contrattuale – accordo che era fino al 2027 con un ingaggio intorno al milione di euro all’anno – sembrerebbe che le parti siano arrivate alla fumata bianca. Un tira e molla nel quale tutti faranno un passo verso l’altra parte perché la volontà sia della Roma, che del giocatore, è quella di continuare insieme.

Accordo con Svilar: firma con la Roma

A dare notizia di ormai un accordo trovato è Radio Radio. Sul proprio profilo X, Ilario Di Giovambattista ha scritto questo: “Svilar rimane alla Roma. Trovato l’accordo sull’ingaggio, vicino quello sulla clausola (la Roma chiede 70). La società lo vuole a tutti i costi, il portiere anche. I procuratori limeranno le pretese”.

Tutti felici e contenti, in poche parole. E riuscire a blindare Svilar sarebbe davvero importantissimo, soprattutto perché parliamo di un estremo difensore con qualità importante che dalle parti di Trigoria non si vede dai tempi di Alisson. Un portiere che ha avuto e che ha, pure, diversi estimatori in giro per l’Europa. Si è parlato del Bayern Monaco, del Manchester City e del Manchester United. Ma adesso la paura di perderlo sembra essere minore.

Certo, fin quando non arriverà l’annuncio ufficiale allora un po’ di timore rimarrà sempre, ma la volontà delle parti farà sempre la differenza e anche in questo caso, sotto questo aspetto, c’è poco da commentare. Non solo la Roma, ma anche il portiere vuole rimanere in giallorosso e lo ha detto chiaramente in più di un’occasione. Anche in un’intervista al Corriere dello Sport nella quale, ha ribadito un concetto: “Io non ho nessuna fretta“.