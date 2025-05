Scandalo scommesse Serie A: in cinque finiscono agli arresti

Scandalo scommesse in Serie A: sono cinque le persone che sono finite agli arresti. Ecco cosa sta succedendo. Le ultime novità

Non sembra finire lo scandalo scommesse che ha coinvolto, come sappiamo, diversi calciatori di Serie A nel corso degli ultimi mesi. Questa mattina, infatti, la Guardia di Finanza di Milano – così come riportato da Agimeg.it – ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di cinque persone.

Tutte queste sarebbero indagate nell’inchiesta delle scommesse su siti illeciti. “L’ordinanza è stata emessa dalla gip Lidia Castellucci, su richiesta dei pm, dopo gli interrogatori preventivi del 17 aprile e per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio”. Questo si legge sul sito citato prima.

Scandalo scommesse Serie A: ecco la situazione

“Gli indagati, come ricorda il procuratore Marcello Viola, erano stati già destinatari l’11 aprile “di un decreto di perquisizione e di un decreto di sequestro preventivo” per oltre 1,5 milioni “con sottoposizione a vincolo di 929.742,60 euro su rapporti finanziari, 104.085 euro in contanti e sei unità immobiliari” e “di ulteriori 240.500 euro in denaro contante” trovato “presso la gioielleria”, indagata per responsabilità amministrativa degli enti”.

Un’indagine, quindi, che va avanti nel tempo e non si ferma. E come sappiamo, un primo filone, aveva portato anche alle squalifiche di Tonali e di Fagioli che avevano ammesso tutto. Loro hanno già pagato, come ricordiamo, e hanno collaborato anche con gli investigatori per togliersi un peso enorme dalla loro vita. I due citati prima, comunque, non sono solamente gli unici calciatori della Serie A che sono finiti nel registro degli indagati, una notizia di qualche settimana fa aveva fatto luce su almeno 12 calciatori della massima serie coinvolti.