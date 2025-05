Dalla Roma alla Juve: Champions e firma bianconera da 35 milioni

Calciomercato Roma: la qualificazione alla prossima Champions League apre a degli scenari importanti. Arriva la firma bianconera per 35milioni di euro

In attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore della Roma – nelle ultime ore nonostante quelle che sono state le parole di Ranieri che ha detto che è già stato scelto, sta circolando di nuovo il nome di Cesc Fabregas – iniziano anche ad esserci delle voci di mercato.

Un giocatore che alla Roma è stato accostato diversi anni fa, anche quando era nell’attuale club e prima del passaggio dalla Serie A ad un altro campionato europeo. Insomma, non è proprio una novità. La novità, semmai, è il fatto che dall’Inghilterra giungano voci di un interesse concreto da parte di due squadre del massimo campionato inglese che il prossimo anno, a differenza della Roma, faranno la Champions League. E questo potrebbe attirare.

Calciomercato Roma, anche il Newcastle su Molina

Il profilo è quello di Molina, ex Udinese, adesso all’Atletico Madrid. Secondo le informazioni che sono state riportate da CaughtOffside, sul giocatore argentino, esterno difensivo ma abile anche come quinto a destra in un ipotetico 3-5-2, non ci sarebbe solamente il Liverpool, ma anche il Newcastle, fresco di qualificazione alla prossima massima competizione europea.

In Italia, come sappiamo, Molina è stato accostato non solo ai giallorossi ma anche a Juventus e Inter, alla ricerca di rinforzi per il prossimo anno. Il futuro del giocatore non si conosce, al momento, di certo lui – stando sempre alle rivelazioni che arrivano dall’Inghilterra – vorrebbe trovare una squadra per vincere qualcosa. E si starebbe, di conseguenza, guardando intorno.

Si parte da una base di 35 milioni di euro come richiesta degli spagnoli per il cartellino, ma la sensazione è che a 30 milioni si potrebbe anche chiudere l’affare. Sì, è evidente che siano molti soldi e non sappiamo se la Roma li voglia (possa) investire su un esterno. Ma la pista è assolutamente da tenere in considerazione per le prossime settimane.