Dalla Juve alla Roma, Gasperini senza pietà: ecco il nuovo bomber

Dalla Juve alla Roma, Gasperini vuole il primo colpo e l’obiettivo è quello di scipparlo ai bianconeri. Ecco il nuovo bomber giallorosso

Dopo aver detto no alla Juventus, accettando la corte della Roma e mantenendo quindi la parola data a Friedkin, Ranieri e Ghisolfi che lo hanno incontrato a Firenze, adesso l’obiettivo di Gasperini è quello di scippare il bomber che, nelle scorse settimane, era stato accostato con una certa insistenza sempre ai bianconeri.

La Roma, lì davanti, ha bisogno di un forte rinnovamento. Nessuno dei due attaccanti che hanno chiuso la stagione – Dovbyk e Shomurodov – è sicuro di rimanere. Deciderà il tecnico, ovviamente, che è stato sicuramente anche rassicurato sui rinforzi che lo aiuteranno a modellare la sua squadra. E, un rinforzo, secondo le informazioni che sono state riportate da Il Romanista, potrebbe arrivare in attacco. In Serie A, ovviamente.

Dalla Juve alla Roma: occhi su Krstovic

Il profilo di Nikola Krstovic piace a Trigoria. Un interesse che sarebbe nato nello scorso mese di marzo, prima di Lecce-Roma. Nessuna trattativa in corsa, c’è da dirlo, ma la sensazione che qualcosa potrebbe nascere nello spazio di poco tempo.

Il centravanti dei salentini ha chiuso la stagione con un record, quello del giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri: 137, un’enormità. E se andiamo a confrontare le statistiche dei migliori campionati europei è dietro solamente a Mbappé e Yamal. Magari non ha segnato per quante volte ci ha provato, è evidente, ma sicuramente con una squadra diversa alle spalle potrebbe esultare maggiormente.

Sul giocatore, come spiegato prima, c’è stato – c’è – l’interesse della Juve che deve fare dei profondi cambiamenti nel pacchetto avanzato considerando l’addio certo di Vlahovic e il fatto che Milik ha chiuso la stagione con zero presenze per via di un infortunio del quale si è sempre conosciuto poco. Gasperini, insomma, è senza pietà. Alla Juve dopo il no non vuole nemmeno lasciare nulla. Sarebbe una vera goduria per i tifosi della Roma.