Calciomercato Roma, svolta improvvisa: la richiesta di Kessié

Condizioni ed eventuali mosse per chiudere il cerchio attorno al futuro di Kessié: ecco come stanno le cose

Battuto il Lecce in una gara tanto sofferta quanto delicata per la sua corsa Champions, la Roma può preparare i prossimi impegni di campionato con rinomate certezze. Intanto, gli spifferi di mercato sui colpi ancora in canna per i giallorossi non accennano a placarsi.

Un nome attorno al quale i giallorossi hanno acceso le proprie spie è ad esempio quello di Kessié. L’ivoriano, del quale l’Al-Ahli non è ancora riuscito a rinnovare il contratto, sta seriamente valutano l’ipotesi di ritornare in Europa per giocarsi le sue chances in una big.

Proprio in questa direzione si incuneano le ultime indiscrezioni relative al futuro dell’ex Milan. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, la priorità di Kessié sarebbe quella di ritornare nel Vecchio Continente e tra le destinazioni cerchiate in rosso ci sarebbe proprio la Serie A.

In tal senso l’entourage del ragazzo avrebbe avuto dei colloqui con diversi top club italiani. Sia pur corpose, le richieste del centrocampista non sono proibitive e si stagliano attorno ai cinque milioni di euro. Juventus, Inter, Milan e Roma osservano il da farsi, pronte a capire eventuali margini di manovra per ritagliarsi occasioni di un certo tipo.