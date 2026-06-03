La Roma fa spesa in Serie A: ha fatto tutto Gasperini

I capitolini hanno le idee chiarissime su come rinforzare il proprio reparto: la scelta è stata fatta

Archiviata una qualificazione in Champions League a tratti insperata, la Roma sta gettando basi solide per la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. In attesa dell’ufficialità di Tony D’Amico – per il quale mancano solo le canoniche firme – i giallorossi stanno facendo tesoro delle indicazioni di Gasperini per muovere i primi passi.

Con lo scenario riguardante il futuro di Ndicka sostanzialmente in bilico, il reparto arretrato della Roma potrebbe vivere un’estate piuttosto magmatica. Del resto, a prescindere dal futuro del centrale francese, per il quale di certo non mancano i corteggiatori, i capitolini vogliono innalzare il tasso d’esperienza della rosa.

A tal proposito, risulta sicuramente interessante l’ultima indiscrezione di fiorentinauno.com, secondo cui anche i capitolini avrebbero messo nella propria lista dei desideri il profilo di Pongracic.

L’ex centrale del Lecce, decisivo nella seconda parte di stagione per garantire equilibrio ad un reparto che appariva ormai alla deriva, sarebbe considerato da Gasperini un innesto funzionale al proprio scacchiere difensivo.

Benché non si sia ancora parlato di cifre vista la volontà della Fiorentina di non lasciar partire a cuor leggere il suo difensore, il quadro potrebbe essere definito nei suoi aspetti essenziali dopo l’insediamento di Fabio Grosso, ormai ad un passo dalla panchina Viola.