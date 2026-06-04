Soulé in Serie A, ma niente Roma: sono già stati avvisati

L’argentino continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato: ecco cosa sta succedendo
Uno dei giocatori più chiacchierati in questo frangente di calciomercato è sicuramente quello di Matias Soulé. Non incedibile, l’argentino potrebbe fare le valigie nel caso in cui arrivasse un club disposto a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dalla Roma.
In questo senso, in un mosaico ancora tutto da comporre, oltre alla concorrenza dalla Premier occhio anche alle pretendenti in Serie A. A tal proposito, secondo quanto riferito da Sky Sport, anche l’Inter si sarebbe messa sulle tracce dell’ex Frosinone.
Dopo aver sondato il terreno per Mancini e tenendo ancora d’occhio lo scenario Koné, i nerazzurri avrebbero infatti avviato i primi contatti per provare a capire la fattibilità dell’operazione Soulé. Una richiesta di informazioni non ancora tramutatasi in una trattativa ufficiale alla quale prestare particolari attenzioni.