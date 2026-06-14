Pulisic alla Roma, che svolta: una chiusura dopo l’altra

Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro dell’attaccante americano: ecco cosa sta succedendo

Tra i diversi nomi finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma, il profilo di Christian Pulisic si è letteralmente preso le luci della ribalta negli ultimi giorni. Autorevole protagonista nella prima uscita ufficiale degli USA al Mondiale, l’attaccante del Milan intriga e non poco Gasperini che lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri.

L’operazione, però, si preannuncia comunque molto complicata. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, a prescindere dall’incombente rivoluzione tecnica i rossoneri intendono puntare sull’ex Chelsea, considerato un punto di riferimento anche alla luce del sempre più probabile addio di Rafa Leao.

Perentoria, dunque, la chiusura del Milan rispetto alle ultimi voci, alcune delle quali hanno insistito sulla volontà del ragazzo di cambiare aria. In fase di stallo i sondaggi della Roma e del New York City, non ancora tramutatisi in trattative concrete per la volontà del “Diavolo” di legare Pulisic alla sua corte. Staremo a vedere cosa succederà.