Dybala e la Roma fiutano l’accordo: ecco cosa manca per il sì

Proseguono i colloqui tra l’entourage dell’argentino e i giallorossi alla ricerca dell’incastro vincente

Non più molto distanti, ma non ancora tanto vicini da osservare insieme la linea del traguardo. Il prendi e fuggi tra la Roma e Paulo Dybala potrebbe essere inquadrato all’interno di sì fatte coordinate che, per quanto incredibilmente mobili, dovrebbero ben presto cristalizzarsi in qualcosa di molto concreto.

A fronte di una prima offerta del club giallorosso di tre milioni di euro a stagione, infatti, l’argentino avrebbe fatto recapitare una contro-proposta da cinque milioni di euro annui. A riferirlo sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport è stato Peppe Lomonaco, seguito a ruota da Filippo Biafora che ha aggiunto che i contatti tra le parti stanno continuando alla ricerca dell’intesa.

Accordo che, come evidenziato da Eleonora Trotta, potrebbe essere trovato sulla base di un contratto da un milione di euro a stagione con un altro anno che scatterebbe come bonus al verificarsi di determinate condizioni.

Insomma, si procedere con fiducia ma anche con la reciproca consapevolezza di dover muovere passi decisi nella direzione dell’altro per chiudere il cerchio. Senza se e senza ma.