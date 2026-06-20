Un nuovo sudamericano per la Roma: ha già snobbato la Juve

La scelta dei giallorossi per rinforzare le corsie esterne è molto chiara: le opzioni sul tavolo negoziale

Tra i settori del campo sotto la lente di ingrandimento di Tony D’Amico, le corsie esterne non possono non rappresentare un banco di prova importante per le mosse giallorosse, a caccia di occasioni interessanti.

Pur continuando ad esplorare la pista Dodo, per il quale la Fiorentina non è comunque intenzionata a fare sconti, la Roma ha inserito un nuovo profilo nella propria lista dei desideri per la fascia destra.

Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, infatti, i capitolini avrebbero acceso i loro riflettori per Nahuel Molina, terzino destro dell’Atletico Madrid legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2027.

Dopo un’estate scorsa piuttosto turbolenta, l’ex Udinese, convinto dal “Cholo” a restare nella Capitale spagnola, si è reso protagonista di una stagione importante sotto tanti punti di vista non lesinando scorribande e intuizioni geniali.

Garra, forza fisica, ottima predisposizione al tiro e buona visione di gioco – come testimoniano i due gol e i quattro assist stagionali – hanno convinto Gasperini a prenderne in considerazione la candidatura.

Ad ogni modo non sarà affatto facile convincere i Colchoneros a far partire un calciatore sul quale Simeone intende puntare: per una cifra inferiore ai 15-18 milioni di euro l’eventuale trattativa non potrebbe neanche decollare. Dal canto suo la Juve, da tempo sulle tracce del ragazzo soprattutto nei mesi scorsi, sembra avere altre priorità.