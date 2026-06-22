Juve e Roma: il colpo brasiliano costa 45 milioni di euro

Giallorossi e bianconeri chiamati ad un grande sforzo per rinforzarsi in attacco

Nonostante la spada di Damocle rappresentata dal fair play finanziario, Juventus e Roma restano due delle squadre più attive sul calciomercato, anche a livello di indiscrezioni e aggiornamenti a mezzo stampa. Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini si apprestano a vivere la seconda stagione sulle rispettive panchine, anche se il toscano era subentrato in corsa per sostituire Igor Tudor.

La partenza a rilento e il finale horror dei bianconeri hanno consentito alla squadra giallorossa di effettuare una clamorosa rimonta e di tornare in Champions League dopo sette e lunghe stagioni. Per onorare al meglio l’impegno, Gasp ha chiesto rinforzi importanti in attacco a Tony D’Amico e, benché obiettivo prioritario, Mason Greenwood non è certamente l’unico nome seguito o proposto a Trigoria.

Juventus e Roma, ecco il prezzo di William Gomes

Nelle ultime ore in Portogallo hanno rilanciato l’interessamento dei giallorossi per William Gomes. Seguito anche dall’Atletico Madrid e da diversi club inglesi, l’attaccante esterno brasiliano piace anche alla Juve, ma secondo Asromalive.it ad oggi nessuna delle due squadre italiane è andata oltre una semplice richiesta d’informazioni.

Sotto contratto con il Porto fino al 30 giugno del 2029, il 20enne mancino ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Ad oggi i Dragoes non contemplano una cessione e in ogni caso non si accomoderebbero al tavolo di eventuali trattative per meno di 45 milioni di euro. Autore di 13 gol e 2 assist in tutte le competizioni, l’ex San Paolo è seguito da Arsenal, Manchester United e Newcastle.