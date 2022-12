Milan-Roma, Pioli trema: accordo saltato per il vice Maignan, corsa contro il tempo

Milan-Roma si avvicina, secondo appuntamento per i giallorossi dalla ripresa stagionale. Pioli trema per le condizioni di Mike Maignan e non solo

La ripresa ufficiale della stagione è alle porte. La Roma ha fissato un ultimo impegno amichevole, la mattina del 30 novembre contro la Viterbese a Trigoria. La squadra giallorossa, dopo esser tornata nella Capitale dal ritiro in Portogallo, affronterà nel centro sportivo la compagine che milita in Serie C. Ultimo appuntamento dell’anno solare prima della ripresa della stagione, in programma il 4 gennaio contro il Bologna allo stadio Olimpico.

La squadra giallorossa tornerà allo stadio Olimpico per affrontare il Bologna di Thiago Motta. Subito dopo sarà il momento di un big match importantissimo, in casa del Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera, seconda in classifica a meno otto dal Napoli capolista, precede quella giallorossa di sei punti. La Roma non potrà permettersi ulteriori passi falsi per rientrare nella corsa al piazzamento Champions League e l’appuntamento di San Siro ha l’odore di un crocevia stagionale.

Milan-Roma, Maignan Ko: l’Atalanta fa muro per Sportiello

Il tecnico del Milan deve fare i conti con l’infortunio di Mike Maignan. Il portiere francese vede i propri tempi di recuopero allungarsi e la società rossonera sta lavorando da giorni per correre ai ripari sul fronte del calciomercato. Uno dei nomi più caldi per il ruolo di vice-Maignan era quello di Marco Sportiello, secondo portiere dell’Atalanta, ma arrivano novità importanti in tal senso.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset l’Atalanta sembra intenzionata a fare muro e non concedere la cessione del portiere a gennaio al Milan. Niente accordo e società rossonera che corre ai ripari prima che la stagione riprenda. La nuova pista per il ruolo di secondo portiere porta a guardare in casa Monza, possibile intreccio con Adriano Galliani per la squadra allenata da Stefano Pioli. Il nome sarebbe quello di Alessio Cragno, ex Cagliari che non ha trovato spazio finora nella società brianzola.